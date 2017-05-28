Köyiçi'nde büyük coşku
Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'ni stadyuma çevirdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Gaziantep'teki takımlarına büyük destek verdi. Babel'in golüyle coşku tavan yaptı.
Beşiktaşlılar, Babel'in maçın başında attığı golle adeta coştu. Hollandalı futbolcunun golüyle Beşiktaş maçta öne geçerken, Köyiçi'nde 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yankılandı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:17
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Valbuena'da mutlu son
Toplam 15
Yorum
AL İYİCE AL İYİCE BATIR
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Bursaspor kendini ateşe attı
Toplam 8
Yorum
nturk haftaya kardes trabzon bir kiyak yapar,hafta arasi butun futbolcularim sakatlandi deyip yedeklerlerklerle cikar bursaya yenilir
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Kalitemiz bu
Toplam 42
Yorum
Ali Can Hani M.Denizli,Daum,E.Yenal,Aykut şampiyon yapmamıştı.Takımı ne hale getirdi.Hani Aykut gelemezdi.Kıskançlıkla kulüp yönetilmez.Başarılı ola
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