 Köyiçi'nde büyük coşku – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Köyiçi'nde büyük coşku

    Köyiçi'nde büyük coşku

    Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'ni stadyuma çevirdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Gaziantep'teki takımlarına büyük destek verdi. Babel'in golüyle coşku tavan yaptı.

    , Gaziantepspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar da 90 dakikayı Köyiçi'nde takip etti. Meydanda bulunan kartal heykelinin yanındaki dev ekranda karşılaşmayı takip eden taraftarlar, mücadelenin başlamasıyla tezahüratlara başladı.

    Beşiktaşlılar, Babel'in maçın başında attığı golle adeta coştu. Hollandalı futbolcunun golüyle Beşiktaş maçta öne geçerken, Köyiçi'nde 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yankılandı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:17
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