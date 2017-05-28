"Hemen odama gittim ve..."
Beşiktaş'taki ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğu hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Gökhan, "Ne diyebilirim ki, bu duygu bambaşka bir şey. Sezon başında başlıyoruz, ailelerimizinden uzak kalıyoruz. Herkes bir yıl boyunca bu anı bekliyor, tabii üzülenler de oluyor. Başakşehir'i de tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar ve açıkcası tedirgindik. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden bu yana bana çok büyük destek oldular, büyük bir camiadan yine çok büyük bir camiaya geldim. Bu tarz transferler kolay olmuyor. Yapı olarak sahada her zaman rakibe karşı yapmam gerekeni yaptım. Kendi taraftarıma yaranacağım diye hiçbir zaman taraftara oynamadım, kendimi çok iyi tanıyorum. Bu yüzden de Beşiktaş taraftarı beni kabul ettim. Maç bitti, bittikten hemen sonra da soyunma odasına gittim ve biraz kendimi dinledim" şeklinde konuştu.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:38
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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