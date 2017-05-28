 Günlerden Beşiktaş – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Günlerden Beşiktaş

    Kartal, Gaziantep'te tur için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’den düşen Gaziantepspor’u yenmesi halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edip kutlamalara başlayacak. Teknik heyet, futbolcular ve camia zafer için kenetlendi. Gaziantep Stadı'ndaki maç saat 19.00’da.

    , Spor Toto Süper Lig'de 'taç giymek' için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam konuk olacağı Gaziantepspor'u yenmesi halinde bitime bir hafta kala takipçisi Başakşehir ile 4 puan farkı koruyarak şampiyonluğunu ilan edecek. Gaziantep Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Mete Kalkavan yönetecek.

    GÜNEŞ: SON HAFTAYA BIRAKMAYIN
    Tur için sahaya çıkacak Kartal, Gaziantep önünde Ricardo Quaresma dışında ideal kadrosuyla yer alacak. Siyah-beyazlılar son hazırlığını dün İstanbul'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye'de yapılan idmanda kondisyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Güneş'in öğrencilerinden kazanıp son haftaya bırakmadan şampiyonluğu kucaklamalarını istediği öğrenildi.

    8 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Beşiktaş, Gaziantepspor'a ligde 8 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyahbeyazlılar, 61 maçlık genel rekabette de galibiyet sayısında 31-11 önde. 19 mücadele berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 98 golüne, Gaziantepspor 50 golle yanıt verdi. İlk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

    3 OYUNCU SINIRDA
    Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart sınırında. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Necip Uysal, bu akşam Gaziantepspor karşısında da oynayıp, sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasında Vodafone Arena'daki Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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