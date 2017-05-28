Günlerden Beşiktaş
Kartal, Gaziantep'te tur için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’den düşen Gaziantepspor’u yenmesi halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edip kutlamalara başlayacak. Teknik heyet, futbolcular ve camia zafer için kenetlendi. Gaziantep Stadı'ndaki maç saat 19.00’da.
GÜNEŞ: SON HAFTAYA BIRAKMAYIN
Tur için sahaya çıkacak Kartal, Gaziantep önünde Ricardo Quaresma dışında ideal kadrosuyla yer alacak. Siyah-beyazlılar son hazırlığını dün İstanbul'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye'de yapılan idmanda kondisyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Güneş'in öğrencilerinden kazanıp son haftaya bırakmadan şampiyonluğu kucaklamalarını istediği öğrenildi.
8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, Gaziantepspor'a ligde 8 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyahbeyazlılar, 61 maçlık genel rekabette de galibiyet sayısında 31-11 önde. 19 mücadele berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 98 golüne, Gaziantepspor 50 golle yanıt verdi. İlk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.
3 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart sınırında. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Necip Uysal, bu akşam Gaziantepspor karşısında da oynayıp, sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasında Vodafone Arena'daki Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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