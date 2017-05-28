 Gomez’e yakın takip – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    ’e yakın takip

    Gomez’e yakın takip

    , eski yıldızı Mario 'i hep aklının bir köşesinde tutuyor. Alman yıldızın aklı ise 'u kümede tutabilmekte. Play-out ilk maçında Wolfsburg, Gomez'in golüyle Braunschweig'i 1-0 yenmişti, rövanşı yarın. Wolfsburg düşerse Gomez'in takımda kalması beklenmiyor

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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