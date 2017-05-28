Gomez’e yakın takip

Beşiktaş, eski yıldızı Mario Gomez'i hep aklının bir köşesinde tutuyor. Alman yıldızın aklı ise Wolfsburg'u kümede tutabilmekte. Play-out ilk maçında Wolfsburg, Gomez'in golüyle Braunschweig'i 1-0 yenmişti, rövanşı yarın. Wolfsburg düşerse Gomez'in takımda kalması beklenmiyor