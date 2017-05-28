 Gaziantep gençlerle! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Gaziantep gençlerle!

    Gaziantep gençlerle!
    Ligden düşen , Beşiktaş karşısında prestij mücadelesi verecek. Kırmızı-siyahlı ekipte takımdan ayrılan bazı oyuncular forma giymeyecek. Victor'un sakatlığında yedeği Gökhan Değirmenci de oynamazsa kalede genç Erten Ersu yer alacak. Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki eldiven Süper Lig'de ilk kez sahne alacak.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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