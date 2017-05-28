 Fikret Orman tarihe geçti – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    tarihe geçti

    Fikret Orman tarihe geçti

    üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayarak efsane başkan 'nın başarısını yakaladı.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kulübün efsane başkanı 'nın başarısına ortak oldu.

    Siyah-beyazlılar 33. haftada şampiyonluğunu ilan ederken Fikret Orman da, Süleyman Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başkan olarak kulüp tarihine geçti.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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