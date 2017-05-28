Fikret Orman tarihe geçti
Fikret Orman üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayarak efsane başkan Süleyman Seba'nın başarısını yakaladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın başarısına ortak oldu.
Siyah-beyazlılar 33. haftada şampiyonluğunu ilan ederken Fikret Orman da, Süleyman Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başkan olarak kulüp tarihine geçti.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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