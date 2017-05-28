F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 15. şampiyonluğunu kazanarak 3. yıldızı göğsüne taktı ve büyük bir başarıya imza attı.
Maçın bitiş düdüğü itibarıyla Türkiye'nin her yerinde Beşiktaşlı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamaların dozajını aşan bazı taraftarlar istenmeyen görüntülere de neden oldu.
THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrağı şampiyonluk nedeniyle geçtiğimiz günlerde 3 köprüye de asılmıştı.
Bugünkü şampiyonluğun ardından Beşiktaşlı taraftarlar köprüde asılan Fenerbahçe bayrağına zarar vermeye çalıştı.
Ellerinde meşaleler olan taraftarların bayrağı ateşe vermeye mi yoksa sadece indirmek amacıyla hamle yaptıkları görüntülerden netlik kazanmadı.
Bazı taraftar gruplarının sosyal medyada paylaştığı video hızla yayıldı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:06
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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