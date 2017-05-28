 F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı! – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!

    F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!

    , Spor Toto Süper Lig'de 15. şampiyonluğunu kazanarak 3. yıldızı göğsüne taktı ve büyük bir başarıya imza attı.

    Maçın bitiş düdüğü itibarıyla Türkiye'nin her yerinde Beşiktaşlı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamaların dozajını aşan bazı taraftarlar istenmeyen görüntülere de neden oldu.

    THY Euroleague şampiyonu 'nin bayrağı şampiyonluk nedeniyle geçtiğimiz günlerde 3 köprüye de asılmıştı.

    Bugünkü şampiyonluğun ardından Beşiktaşlı taraftarlar köprüde asılan Fenerbahçe bayrağına zarar vermeye çalıştı.

    Ellerinde meşaleler olan taraftarların bayrağı ateşe vermeye mi yoksa sadece indirmek amacıyla hamle yaptıkları görüntülerden netlik kazanmadı.

    Bazı taraftar gruplarının sosyal medyada paylaştığı video hızla yayıldı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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