F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!

Maçın bitiş düdüğü itibarıyla Türkiye'nin her yerinde Beşiktaşlı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamaların dozajını aşan bazı taraftarlar istenmeyen görüntülere de neden oldu.

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrağı şampiyonluk nedeniyle geçtiğimiz günlerde 3 köprüye de asılmıştı.

Bugünkü şampiyonluğun ardından Beşiktaşlı taraftarlar köprüde asılan Fenerbahçe bayrağına zarar vermeye çalıştı.

Ellerinde meşaleler olan taraftarların bayrağı ateşe vermeye mi yoksa sadece indirmek amacıyla hamle yaptıkları görüntülerden netlik kazanmadı.

Bazı taraftar gruplarının sosyal medyada paylaştığı video hızla yayıldı.