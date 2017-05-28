Altyapıdan yetişen Necip Uysal, 2 şampiyonlukla bu alanda takımın en kıdemlisi... Necip, ipi göğüslerlerse 3. şampiyonluğunu yaşayacak. Adriano, Talisca, Babel, Mitrovic, Caner, Gökhan Gönül, Ba ve Aboubakar ise siyah-beyazlı forma ile ilk kez şampiyonluk sevinci tadacak isimler.