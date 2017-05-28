 En kıdemli Necip Uysal – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    En kıdemli

    En kıdemli <a href="/index/necip-uysal?id=cc832d61-c370-4a5a-996d-261e076d8de4" class="" rel="tag">Necip Uysal</a>
    Altyapıdan yetişen Necip Uysal, 2 şampiyonlukla bu alanda takımın en kıdemlisi... Necip, ipi göğüslerlerse 3. şampiyonluğunu yaşayacak. Adriano, Talisca, Babel, Mitrovic, Caner, Gökhan Gönül, Ba ve Aboubakar ise siyah-beyazlı forma ile ilk kez şampiyonluk sevinci tadacak isimler.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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