 Demba Ba ile devam – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Kartal’dan bir sürpriz hamlesi de konusunda gelecek.

    Geçiridiği ağır sakatlığın ardından Çin'in takımının Kartal'a kiraladığı Senegalli yıldız seneye de kadroda olabilir. Shenhua onu kadroda düşünmüyor. Beşiktaş yönetimi ise fiziksel kalitesine kavuştuğunda 'nın müthiş bir silah olduğunu düşünüyor. Aboubakar'la birlikte çok iş yapacağını hesaplıyor.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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