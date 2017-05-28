Demba Ba ile devam
Kartal’dan bir sürpriz hamlesi de Demba Ba konusunda gelecek.
Geçiridiği ağır sakatlığın ardından Çin'in Shanghai Shenhua takımının Kartal'a kiraladığı Senegalli yıldız seneye de kadroda olabilir. Shenhua onu kadroda düşünmüyor. Beşiktaş yönetimi ise fiziksel kalitesine kavuştuğunda Demba Ba'nın müthiş bir silah olduğunu düşünüyor. Aboubakar'la birlikte çok iş yapacağını hesaplıyor.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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