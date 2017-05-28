Geçiridiği ağır sakatlığın ardından Çin'in Shanghai Shenhua takımının Kartal'a kiraladığı Senegalli yıldız seneye de kadroda olabilir. Shenhua onu kadroda düşünmüyor. Beşiktaş yönetimi ise fiziksel kalitesine kavuştuğunda Demba Ba'nın müthiş bir silah olduğunu düşünüyor. Aboubakar'la birlikte çok iş yapacağını hesaplıyor.