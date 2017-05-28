Demba Ba devam edecek mi?
Siyah-beyazlı taraftarının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Demba Ba, "Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi.
"Bu kulübün kalbimdeki yerini herkes biliyor. Önümüzdeki birkaç hafta daha konuşacağız ve her şey netleşmeye başlayacak"
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:29
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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