 Demba Ba devam edecek mi? – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Demba Ba devam edecek mi?

    Demba Ba devam edecek mi?

    Siyah-beyazlı taraftarının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Demba Ba, "Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi.

    "Bu kulübün kalbimdeki yerini herkes biliyor. Önümüzdeki birkaç hafta daha konuşacağız ve her şey netleşmeye başlayacak"

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:29
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