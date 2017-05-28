Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Tolgay Arslan, şampiyonluk sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tolgay Arslan'ın yaptığı açıklamalar;

"Çok duygusal bir gün. Hak ettik. Taraftar, camia, başkan, herkes hak etti. Herkesi öpüyorum. Herkesin eline ve ayağına sağlık. Çok mutluyum. Takımda kalıp kalmayacağımı konuşmayalım. Ama inşallah kaç tane kupa daha kaldıracağım."



ADRİANO CORREİA: "Mükemmel bir şampiyonluk. Zor dönemden geçtim. Bana güvenen kulübümün bir parçası olduğum için mutluyum."



TOLGA ZENGİN: "Zor bir sezondu. Hedefimize ulaştık. Çok sevinçliyiz. Nice şampiyonlukları hedefliyoruz."



FABRİCİO RAMİREZ: "Daha iyisini isteyemezdim. Tüm sezon neyimiz varsa şampiyonluk için harcadık. Sonunda şampiyon olduk ve seviniyoruz."