''Çok duygusal bir gün, Hak ettik''
Beşiktaş’ın orta saha oyuncularından Tolgay Arslan, şampiyonluk sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Tolgay Arslan, şampiyonluk sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
İşte Tolgay Arslan'ın yaptığı açıklamalar;
"Çok duygusal bir gün. Hak ettik. Taraftar, camia, başkan, herkes hak etti. Herkesi öpüyorum. Herkesin eline ve ayağına sağlık. Çok mutluyum. Takımda kalıp kalmayacağımı konuşmayalım. Ama inşallah kaç tane kupa daha kaldıracağım."
ADRİANO CORREİA: "Mükemmel bir şampiyonluk. Zor dönemden geçtim. Bana güvenen kulübümün bir parçası olduğum için mutluyum."
TOLGA ZENGİN: "Zor bir sezondu. Hedefimize ulaştık. Çok sevinçliyiz. Nice şampiyonlukları hedefliyoruz."
FABRİCİO RAMİREZ: "Daha iyisini isteyemezdim. Tüm sezon neyimiz varsa şampiyonluk için harcadık. Sonunda şampiyon olduk ve seviniyoruz."
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:32
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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