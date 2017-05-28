 Ceza sahasının tek hakimi – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Ceza sahasının tek hakimi

    Ceza sahasının tek hakimi
    Taraflı tarafsız herkesin 'en iyi takım' övgüsünü alan Beşiktaş'ın farkını istatistikler de ortaya koydu. Siyah-beyazlılar maç başına 20.2 kezle 'rakip ceza alanında en çok topla buluşan' takım. Kartal'ı bu alanda Başakşehir (20.1) ile Trabzonspor (19.2) izliyor. Orta alanı kullanma oranında da yüzde 53.9'la ligin en iyisi olan Kartal, galip oynadığı süreler içinde yüzde 54.3'lük topa sahip olma oranıyla da zirvede yer alıyor.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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