Cenk Tosun'dan şampiyonluk sözleri

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada '3. senemde ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorum' ifadelerini kullandı.

Gerçekten inanlmaz bir duygu 3. senem ikinci kez şampiyon olduk. İlk haftadan 33. haftaya kadar yüzde yüz performansla oynadık. Bende 18 gollük katkı sağladığım için çok mutluyum. Beni bu sezon etkileyen maç Bursaspor maçıydı. Orada dedim ki bu takım inanmış. En beğendiğim gol Konyaspor'a attığım goldü.