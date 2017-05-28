 Bülent Uygun: Beşiktaş Türk Ordusu gibi saldırıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    : Beşiktaş Türk Ordusu gibi saldırıyor

    <a href="/index/bulent-uygun?id=7d85e8a9-77bd-4bdb-8e7f-ba8b98ae612e" class="" rel="tag">Bülent Uygun</a>: Beşiktaş Türk Ordusu gibi saldırıyor

    Gaziantepspor Teknik Direktörü , Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlılar hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

    Gaziantepspor'un küme düşmesinin Türk futbolu adına üzücü olduğunu belirten Uygun, son haftalarda genç futbolculara şans vereceklerini söyledi. İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Uygun, sahaya çıkacak kadroda oruçlu futbolcuları olduğunu da açıkladı. , "Futbol adına güzellikleri sahaya yansıtmak için en güzel şekilde mücadelemizi yapacağız. Avrupa'da liglerde takım sayıları daha fazla. Bu kadar güzel bir stadımız var. Böyle bir takımın Süper Lig'de olmaması üzücü" dedi.

    "BEŞİKTAŞ TÜRK ORDUSU GİBİ"
    Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmek için sahaya çıkacağını belirten Uygun, "Beşiktaş çok güçlü bir takım. Arkadan, önden, havadan. Türk ordusu gibiler. Her yerden saldırıyorlar" diye konuştu.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:58
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