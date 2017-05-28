Gaziantepspor'un küme düşmesinin Türk futbolu adına üzücü olduğunu belirten Uygun, son haftalarda genç futbolculara şans vereceklerini söyledi. İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eden Uygun, sahaya çıkacak kadroda oruçlu futbolcuları olduğunu da açıkladı. Bülent Uygun, "Futbol adına güzellikleri sahaya yansıtmak için en güzel şekilde mücadelemizi yapacağız. Avrupa'da liglerde takım sayıları daha fazla. Bu kadar güzel bir stadımız var. Böyle bir takımın Süper Lig'de olmaması üzücü" dedi.

"BEŞİKTAŞ TÜRK ORDUSU GİBİ"

Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmek için sahaya çıkacağını belirten Uygun, "Beşiktaş çok güçlü bir takım. Arkadan, önden, havadan. Türk ordusu gibiler. Her yerden saldırıyorlar" diye konuştu.