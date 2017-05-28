 Bir Seba bir de Orman – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Bir Seba bir de Orman

    Bir Seba bir de Orman
    Siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşırsa başkan Fikret Orman da kulüp tarihine geçecek. Orman, 'efsane' merhum Süleyman Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan başkan olacak. Orman, ayrıca formaya 3. yıldızı takan başkan olmanın haklı gururunu da yaşayacak.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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