Beşiktaş'ın 24 yıllık hasreti bitti
Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki kez şampiyon olan Beşiktaş, 24 sezonluk hasreti bitirdi.
Tarihinde en son üst üste şampiyonluk sevincini 1991-1992'de yaşayan Beşiktaş, 24 sezon aranın ardından aynı başarıyı yakalamayı başardı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:34
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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Adnan Örnek görevi bırakacağını açıkladı, gözyaşlarına boğuldu
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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