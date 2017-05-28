 Beşiktaş'ın 24 yıllık hasreti bitti – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Beşiktaş'ın 24 yıllık hasreti bitti

    Beşiktaş'ın 24 yıllık hasreti bitti

    Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki kez şampiyon olan Beşiktaş, 24 sezonluk hasreti bitirdi.

    Tarihinde en son üst üste şampiyonluk sevincini 1991-1992'de yaşayan Beşiktaş, 24 sezon aranın ardından aynı başarıyı yakalamayı başardı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:34
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