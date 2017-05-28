 Beşiktaş 16.sırada – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    16.sırada

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> 16.sırada

    UEFA, bu sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele eden takımların kazandıkları puanları açıkladı.

    Kartal, Şampiyonlar Ligi'nden başladığı macerasına 'nde çeyrek finalde Lyon'a elenip veda ederken en başarılı Türk takımı oldu. Kartal, Manchester City, Schalke, Napoli, Roma, Fiorentina ve Tottenham gibi devleri geride bıraktı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    16.sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.