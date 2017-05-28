Beşiktaş 16.sırada
UEFA, bu sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele eden takımların kazandıkları puanları açıkladı.
Kartal, Şampiyonlar Ligi'nden başladığı macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Lyon'a elenip veda ederken en başarılı Türk takımı oldu. Kartal, Manchester City, Schalke, Napoli, Roma, Fiorentina ve Tottenham gibi devleri geride bıraktı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:26
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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