Kartal, Şampiyonlar Ligi'nden başladığı macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Lyon'a elenip veda ederken en başarılı Türk takımı oldu. Kartal, Manchester City, Schalke, Napoli, Roma, Fiorentina ve Tottenham gibi devleri geride bıraktı.