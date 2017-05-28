Berat Albayrak'tan tebrik mesajı

Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda Spor Toto Süper Lig'in 2016/17 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı : "Süper Lig 2016-2017 Sezonunu Şampiyon olarak tamamlayan @Besiktas'ı tebrik eder, başarılarının Avrupa kupalarında devam etmesini dilerim."



