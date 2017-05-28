 Berat Albayrak'tan tebrik mesajı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Berat Albayrak'tan tebrik mesajı

    Berat Albayrak'tan tebrik mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.

    Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda Spor Toto Süper Lig'in 2016/17 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.

    Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı : "Süper Lig 2016-2017 Sezonunu Şampiyon olarak tamamlayan @Besiktas'ı tebrik eder, başarılarının Avrupa kupalarında devam etmesini dilerim."

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
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