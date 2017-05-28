Berat Albayrak'tan tebrik mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.
Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda Spor Toto Süper Lig'in 2016/17 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı : "Süper Lig 2016-2017 Sezonunu Şampiyon olarak tamamlayan @Besiktas'ı tebrik eder, başarılarının Avrupa kupalarında devam etmesini dilerim."
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:07
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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