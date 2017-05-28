 Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı

    Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı

    Beşiktaş'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren ve taraflı tarafsız birçok futbolseverin takdirini toplayan Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı kulübü şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

    Medipol Başakşehir resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş için "Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş" ifadesini kullandı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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