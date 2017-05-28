Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı

Beşiktaş'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren ve taraflı tarafsız birçok futbolseverin takdirini toplayan Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı kulübü şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Medipol Başakşehir resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş için "Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş" ifadesini kullandı.



