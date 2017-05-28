Antep'te Kartal coşkusu

Yağmurlu, çamurlu, karlı, puslu günlerden geçip güneşli günlere ulaşan Kara Kartallar şampiyonluklarını garantileyecekleri günü iple çekiyorlardı. İşte o gün geldi çattı. Beşiktaş bugün Gaziantep'te tarihi bir kez daha yazmak için sahada olacak. Cefakar taraftarı da her zaman olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmayacak. Başakşehir'in geçen hafta yaşadığı kayıptan sonra 'şampiyonluk maçı' haline gelen Gaziantep karşılaşması için 30 bine yakın Beşiktaşlı'nın Güneydoğu şehrine hareket ettiği öğrenildi. Biletleri kapışan siyah-beyazlılar, Gaziantep Stadı'nı, kendi evleri Vodafone'a çevirecek.



DÜN İLK FİTİL YANDI

Beşiktaşlılar, şampiyonluk için artık dakikaları sayarken dün Gaziantep'te yer yerinden oynadı. Saat 16.00'da İstanbul'dan hareket eden teknik heyet ve futbolcuları taşıyan uçak 17.30'da Antep'e vardığında şampiyonluk coşkusu resmen yaşanmaya başlandı. Siyahbeyazlı taraftarlar meşalelerle, davullarla, zurnalarla karşıladıkları teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncularına uzun süre sevgi selinde bulundu.





EK SEFERLER KONULDU

Kartal'ın Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya müthiş bir ilgi var. Bu sebeple havayolu şirketleri bu şehre ek seferler koydu. THY, Gaziantep'e yaptığı rutin uçuşlara 6 ek sefer ekledi. Diğer hava yolu şirketleri de birçok ek sefer koydu.



ASIL KUTLAMALAR İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş bugün şampiyonluğunu resmen ilan etmesi durumunda Gaziantep'te kutlamaların ateşi yanacak. Siyah-beyazlılar, bu şehre akın eden taraftarıyla birlikte stat içinde coşkulu bir kutlama yapacak. Takım İstanbul'a döndüğünde ise havaalanında kutlamaların asıl ayağına geçilecek. Vodafone Stadı'ndaki Osmanlıspor karşılaşmasında üçüncü yıldız için görkemli bir organizasyon yapılması bekleniyor.