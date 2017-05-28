 "Allah tekrarını yaşatsın" – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    "Allah tekrarını yaşatsın"

    "Allah tekrarını yaşatsın"

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Fikret Orman stat çıkışında yaptığı açıklamada takım olarak çok mutlu olduklarını belirtti.

    Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş farklı kazandı. Maç 4-0 tamamlanırken Beşiktaş puanını 74'e yükselterek 2. sıradaki Başakşehir'in 4 puan üstünde, 2016-2017 Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ise haftayı 26 puanla 17. sırada tamamladı.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman maçın ardından stadın çıkışında yaptığı açıklamasında, "Çok mutluyum tüm Beşiktaşlılar çok mutlu. Allah tekrarını yaşatsın" şeklinde konuştu.

    Başkan Orman açıklamasının ardından üzerindeki Beşiktaş forması ile stattan ayrıldı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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