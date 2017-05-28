"Allah tekrarını yaşatsın"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Fikret Orman stat çıkışında yaptığı açıklamada takım olarak çok mutlu olduklarını belirtti.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş farklı kazandı. Maç 4-0 tamamlanırken Beşiktaş puanını 74'e yükselterek 2. sıradaki Başakşehir'in 4 puan üstünde, 2016-2017 Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ise haftayı 26 puanla 17. sırada tamamladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman maçın ardından stadın çıkışında yaptığı açıklamasında, "Çok mutluyum tüm Beşiktaşlılar çok mutlu. Allah tekrarını yaşatsın" şeklinde konuştu.
Başkan Orman açıklamasının ardından üzerindeki Beşiktaş forması ile stattan ayrıldı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:33
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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"Trabzonspor maçına çıkmayacağım"
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
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