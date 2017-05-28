 Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk yorumu – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk yorumu

    Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk yorumu

    Beşiktaş? 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gaziantepspor'la bu akşam oynanacakları maç sonrası şampiyon olmak istediklerini söyledi, "Sonuçlanınca konuşuruz. İnşallah 3 puan alan, kazanan taraf oluruz" dedi.

    Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş'da bir alışveriş merkezindeki 85'inci Kartal Yuvası Mağazası'nın açılışında hazır bulundu. Çebi, açılış kurdelesi siyah beyazlı kurulun yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçeli olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'le birlikte keserken şunları söyledi: "Bu mağazadan önce Kahramanmaraş'ta Beşiktaşlılar Derneği'ni de açtık. İnşallah bugün Allah nasip ederse güzel bir şampiyonluk, ondan sonra da Allah bu dükkana bol bereket versin. Çünkü buradaki kazancın çoğu Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'ın telefonla satılan ürünü dergi dışında yok. Sizi, (Şunu satıyoruz, gömlek satıyoruz, atkı satıyoruz) diye aradıkları zaman lütfen dikkate almayın. 85'inci dükkanımız hayırlı uğurlu olsun."

    FORMA ALDI
    Daha sonra Ahmet Nur Çebi açılışa katılan taraftarlarla birlikte forma satın aldı. Taraftarların selfie isteklerini kırmayan Çebi, daha sonra beraberindekilerle birlikte mağazadan ayrılarak karşılaşmayı izlemek üzere Gaziantep'e hareket etti.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.