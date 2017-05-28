Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk yorumu

Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş'da bir alışveriş merkezindeki 85'inci Kartal Yuvası Mağazası'nın açılışında hazır bulundu. Çebi, açılış kurdelesi siyah beyazlı kurulun yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçeli olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'le birlikte keserken şunları söyledi: "Bu mağazadan önce Kahramanmaraş'ta Beşiktaşlılar Derneği'ni de açtık. İnşallah bugün Allah nasip ederse güzel bir şampiyonluk, ondan sonra da Allah bu dükkana bol bereket versin. Çünkü buradaki kazancın çoğu Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'ın telefonla satılan ürünü dergi dışında yok. Sizi, (Şunu satıyoruz, gömlek satıyoruz, atkı satıyoruz) diye aradıkları zaman lütfen dikkate almayın. 85'inci dükkanımız hayırlı uğurlu olsun."



FORMA ALDI

Daha sonra Ahmet Nur Çebi açılışa katılan taraftarlarla birlikte forma satın aldı. Taraftarların selfie isteklerini kırmayan Çebi, daha sonra beraberindekilerle birlikte mağazadan ayrılarak karşılaşmayı izlemek üzere Gaziantep'e hareket etti.