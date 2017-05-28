 3. yıldız geldi! 15. şampiyonluk – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    3. yıldız geldi! 15. şampiyonluk

    3. yıldız geldi! 15. şampiyonluk

    Beşiktaş, 33. haftada şampiyonluğunu ilan ederek formasına 3. yıldızı takmaya hak kazandı.

    Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 14. şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaş, Gaziantepspor maçının ardından 15. şampiyonluğunu ilan etti ve formasına 3. yıldızı taktı.

    YILDIZ KRİTERİ NASIL?
    TFF kriterleri gereği, Süper Lig'de her 5 şampiyonluğun ardından takımlar formalarına bir yıldız ekliyor.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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