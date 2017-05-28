3. yıldız geldi! 15. şampiyonluk
Beşiktaş, 33. haftada şampiyonluğunu ilan ederek formasına 3. yıldızı takmaya hak kazandı.
Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 14. şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaş, Gaziantepspor maçının ardından 15. şampiyonluğunu ilan etti ve formasına 3. yıldızı taktı.
YILDIZ KRİTERİ NASIL?
TFF kriterleri gereği, Süper Lig'de her 5 şampiyonluğun ardından takımlar formalarına bir yıldız ekliyor.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:27
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 2
Yorum
LAR VERİRSİN A TAKIMINA YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUZ SN BAYRAKTAR. İNŞALLAH PLANLI PROGRAMLI DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA İLE YENİ EMRE, BÜLENT, OKAN,TANJU,ÜMİT KARAN
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"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Toplam 1
Yorum
YARDIM ETMEDİ Mİ AZİZ YARDIM ETMEDİ Mİ FB Lİ HAMZA HAMZAOĞLU.
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Adnan Örnek görevi bırakacağını açıkladı, gözyaşlarına boğuldu
Toplam 9
Yorum
KORKAK Ne sorumluluk alması. CV-sine Bursasporu düşürdü yazılmasın diye korkakça kaçdl bu da! Son maça çıkıp Trabzonu yenmek sorumluluk olurdu
3. yıldız geldi! 15. şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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