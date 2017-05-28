3. yıldız geldi! 15. şampiyonluk

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 14. şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaş, Gaziantepspor maçının ardından 15. şampiyonluğunu ilan etti ve formasına 3. yıldızı taktı.

YILDIZ KRİTERİ NASIL?

TFF kriterleri gereği, Süper Lig'de her 5 şampiyonluğun ardından takımlar formalarına bir yıldız ekliyor.