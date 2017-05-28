 24 yıl sonra duble hazırlığı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    24 yıl sonra duble hazırlığı

    24 yıl sonra duble hazırlığı

    , mutlu sona ulaşması halinde 24 yıl aradan sonra üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

    'ın şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda teknik direktörü Şenol Güneş de kulüp tarihine geçecek. Geçen sezon da takımını şampiyonluğa taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, bunu tekrarlaması halinde Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör olacak. Şenol Güneş ayrıca Beşiktaş'ı üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ilk çalıştırıcı unvanını da alacak. Geçen sezon da ligi zirvede bitiren siyah-beyazlılar, Süper Lig'de en son üst üste şampiyonluğu 1991-1992 senelerinde elde etmişti.

    3. YILDIZ GELİYOR
    Kara Kartal, şampiyon olduğu takdirde formasına 3. yıldızı takacak. Siyah-beyazlıların ligde şu ana dek 14 şampiyonluğu bulunuyor. Gaziantepspor önünde 15. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak olan Beşiktaş, bunu başarması halinde tarihinde ilk kez yerli bir teknik adam yönetiminde formasına yıldız takacak.

    3'ÜNCÜ KEZ TÜRK ÇALIŞTIRICIYLA
    1959 sezonundan beri 12 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik adamlarla kazanan Beşiktaş, 3. kez yerli bir teknik direktörle şampiyonluğa hazırlanıyor. Mustafa Denizli, 2008- 2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş geçen sezon aynı başarıya ulaşmıştı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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