24 yıl sonra duble hazırlığı
Beşiktaş, mutlu sona ulaşması halinde 24 yıl aradan sonra üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.
3. YILDIZ GELİYOR
Kara Kartal, şampiyon olduğu takdirde formasına 3. yıldızı takacak. Siyah-beyazlıların ligde şu ana dek 14 şampiyonluğu bulunuyor. Gaziantepspor önünde 15. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak olan Beşiktaş, bunu başarması halinde tarihinde ilk kez yerli bir teknik adam yönetiminde formasına yıldız takacak.
3'ÜNCÜ KEZ TÜRK ÇALIŞTIRICIYLA
1959 sezonundan beri 12 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik adamlarla kazanan Beşiktaş, 3. kez yerli bir teknik direktörle şampiyonluğa hazırlanıyor. Mustafa Denizli, 2008- 2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş geçen sezon aynı başarıya ulaşmıştı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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