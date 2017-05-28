19.00 I Gaziantepspor-Beşiktaş
Kartal, Gaziantep'te tur için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’den düşen Gaziantepspor’u yenmesi halinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edip kutlamalara başlayacak. Teknik heyet, futbolcular ve camia zafer için kenetlendi.
GÜNEŞ: SON HAFTAYA BIRAKMAYIN
Tur için sahaya çıkacak Kartal, Gaziantep önünde Ricardo Quaresma dışında ideal kadrosuyla yer aldı. Siyah-beyazlılar son hazırlığını dün İstanbul'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye'de yapılan idmanda kondisyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Güneş'in öğrencilerinden kazanıp son haftaya bırakmadan şampiyonluğu kucaklamalarını istediği öğrenildi.
8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, Gaziantepspor'a ligde 8 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyahbeyazlılar, 61 maçlık genel rekabette de galibiyet sayısında 31-11 önde. 19 mücadele berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 98 golüne, Gaziantepspor 50 golle yanıt verdi. İlk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.
3 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart sınırında. Üçer sarı kartı olan Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Necip Uysal, bu akşam Gaziantepspor karşısında da oynayıp, sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasında Vodafone Arena'daki Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GAZİANTEPSPOR: Erten, Bağış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Cenk, Aboubakar
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:28
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 1
Yorum
Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
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Emre çılgına döndü!
Toplam 7
Yorum
Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
19.00 I Gaziantepspor-Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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