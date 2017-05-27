Gaziantep’te esnaf bayram yaptı

Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu kucaklamak için adeta Gaziantep'e akın ediyor. Hafta sonu rezervasyonlarıyla birlikte otellerde doluluk oranı 3 günlüğüne yüzde 100'ü bulmuş durumda. Mutfağıyla ünlü Gaziantep'in restoranlarına da erken rezervasyonlar yapıldı. Hediyelik eşya dükkanları da müşteri bekliyor. Esnafın yüzü gülüyor.