 Gaziantep’te esnaf bayram yaptı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Gaziantep’te esnaf bayram yaptı

    Gaziantep’te esnaf bayram yaptı
    Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu kucaklamak için adeta Gaziantep'e akın ediyor. Hafta sonu rezervasyonlarıyla birlikte otellerde doluluk oranı 3 günlüğüne yüzde 100'ü bulmuş durumda. Mutfağıyla ünlü Gaziantep'in restoranlarına da erken rezervasyonlar yapıldı. Hediyelik eşya dükkanları da müşteri bekliyor. Esnafın yüzü gülüyor.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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