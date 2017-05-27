 Forvetleri alev aldı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Forvetleri alev aldı

    Forvetleri alev aldı

    Spor Toto Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana en az 10 golü bulunan futbolcular listesinde Beşiktaşlılar ilk 4 basamağı kimselere kaptırmadı.

    Alman Mario Gomez her 104 dakikada bir gol atarak listenin ilk sırasında. Senegalli Demba Ba her 109 dakikada bir fileleri sarsarak onu takip ediyor. Her 122 dakikaya 1 gol sığdıran Cenk Tosun üçüncü. Kamerunlu Vincent Aboubakar ise her 129 dakikada 1 golle dördüncü basamakta. Bunda en büyük pay Şenol Güneş'e ait.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvetleri alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.