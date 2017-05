Forvetleri alev aldı

Spor Toto Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana en az 10 golü bulunan futbolcular listesinde Beşiktaşlılar ilk 4 basamağı kimselere kaptırmadı.

Alman Mario Gomez her 104 dakikada bir gol atarak listenin ilk sırasında. Senegalli Demba Ba her 109 dakikada bir fileleri sarsarak onu takip ediyor. Her 122 dakikaya 1 gol sığdıran Cenk Tosun üçüncü. Kamerunlu Vincent Aboubakar ise her 129 dakikada 1 golle dördüncü basamakta. Bunda en büyük pay Şenol Güneş'e ait.