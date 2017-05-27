 Emre Mor'u ister misiniz? – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    'u ister misiniz?

    Emre Mor'u ister misiniz?

    Dortmund’da hocasıyla sorunlar yaşayan genç yıldız, Beşiktaş’a önerildi. Teklife mesafeli yaklaşan yönetimin aklında iki soru var: 1-Dortmund 9 milyon Euro ödediği gelecek vadeden bir oyuncuyu neden elden çıkarmak istiyor? 2-Emre, problemli bir yıl geçirdi. Bonservis bedeli ödeyerek, büyük bir risk almış olmaz mıyız?

    , Nordsjaelland forması giydiği dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, siyah-beyazlılar, genç yıldız adayı için 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Ancak 20 yaşındaki futbolcu, daha sonra 9 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman kulübünde çalkantılı bir yıl geçiren, hocası Thomas Tuchel'le de sorunlar yaşayan Emre için Beşiktaş'a yeni bir teklif geldi. Siyahbeyazlılarla temasa geçen menajerler, "Dortmund Emre'yi satmayı düşünüyor, almayı ister misiniz?" diye sordu. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Dortmund'da problemli bir dönem geçirmesinden dolayı Emre Mor teklifine temkinli yaklaştı.

    GÜNEŞ'İN FİKRİNİ ALACAKLAR
    Yönetimin aklında iki soru işareti var: 1-Borussia Dortmund büyük bir bedel ödeyerek aldığı böyle bir yeteneği neden satıyor? Acaba bizim bilmediğimiz başka sıkıntılı durumlar mı var? 2- Emre'yi kiralık olarak kadromuza katabiliriz ancak bonservis bedeli ödeyerek transfer etmek risk olmaz mı? Bu soruların cevabını arayan siyah-beyazlılar, teklife olumsuz yanıt vermese de belli bir mesafede kaldı. Beşiktaşlı yöneticilerin, teknik direktör Şenol Güneş'in de fikrini alıp, genç oyuncunun transferini değerlendireceği öğrenildi. (Sabah)
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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