Emre Mor'u ister misiniz?
Dortmund’da hocasıyla sorunlar yaşayan genç yıldız, Beşiktaş’a önerildi. Teklife mesafeli yaklaşan yönetimin aklında iki soru var: 1-Dortmund 9 milyon Euro ödediği gelecek vadeden bir oyuncuyu neden elden çıkarmak istiyor? 2-Emre, problemli bir yıl geçirdi. Bonservis bedeli ödeyerek, büyük bir risk almış olmaz mıyız?
GÜNEŞ'İN FİKRİNİ ALACAKLAR
Yönetimin aklında iki soru işareti var: 1-Borussia Dortmund büyük bir bedel ödeyerek aldığı böyle bir yeteneği neden satıyor? Acaba bizim bilmediğimiz başka sıkıntılı durumlar mı var? 2- Emre'yi kiralık olarak kadromuza katabiliriz ancak bonservis bedeli ödeyerek transfer etmek risk olmaz mı? Bu soruların cevabını arayan siyah-beyazlılar, teklife olumsuz yanıt vermese de belli bir mesafede kaldı. Beşiktaşlı yöneticilerin, teknik direktör Şenol Güneş'in de fikrini alıp, genç oyuncunun transferini değerlendireceği öğrenildi. (Sabah)
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
-
İtiraf etti: Evet
Toplam 1
Yorum
inde Gönülsüz adam . diğerleri gibi yatar artık.
-
"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
Özgür senden ümitli değiliz de jong 20 dk izlesem antremana almam sen 2.5 mil.euro sabit tolga 400 bin e oynarken sen 2 mil.euro sabit olmazsın
-
"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
GS Li defolup gidin Takım Türkiyede kazma futbolculara en çok para veren külüb hala 4.sıradayız.yine gidip yaşlı kazmalara milyon euroları vermeyn
Emre Mor'u ister misiniz? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.