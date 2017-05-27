Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta Quaresma sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyecek. Ancak Portekizli oyuncu sakatlığına rağmen Gaziantep'e götürelecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta Quaresma şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyecek ancak Şenol Güneş, şampiyonluk yolunda takımda birlik ve beraberlik havasını oluşturmak için eksiksiz Gaziantep'e gitme kararı aldı. Bu nedenle sakat oyuncularında kafilede yer alacağı belirtildi.



GAZİANTEPSPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.