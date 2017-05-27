Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta Quaresma sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyecek. Ancak Portekizli oyuncu sakatlığına rağmen Gaziantep'e götürelecek.
GAZİANTEPSPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:01
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 13
Yorum
marasli size sunu diyecem türkiye futbol nedir bilmiyor !!! ancak iyi olan aykut avci gibi avrupa futbolu oynayanlar bizi avrupada teselli ediyor
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Gaziantep’te esnaf bayram yaptı
Toplam 1
Yorum
Ertan Gaziantep bayram yaptığına göre bayram yapma sırası Beşiktaşımıza geldi. Yarın akşam inşallah bizlerde çoşkulu bir bayram yaparız. OHHH...
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6 milyon €'yu veren Lens'i alır
Toplam 21
Yorum
Sneijder_W Welcome to Galatasaray
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