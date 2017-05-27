Beşiktaş, Gaziantep’te şampiyon sloganıyla karşılandı
Gaziantepspor ile oynayacağı maç için Gaziantep havalimanına gelen Beşiktaş kafilesini taraftarlar ‘Şampiyon Beşiktaş’ sloganıyla karşıladı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:23
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
gs gs daki pioblem bir oyuncu dahi satamadan tiransfer yapmasi .enaz 56 tane satki yeni oyuncular alasin .nerde para beyler yokisde .
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
tudor tudor da hüsran olacak gs da yaptigi tiransferlerde vasat ucuz oyuncular la takimin kalitesi iyice düsecek .
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 14
Yorum
öğretici tudorun yerine ben gelsem kesin şampiyon olurduk ! bütün maçları farklı kazanırdım bu takımla ! ama bu dursunla ben de çalışmak istemezdim !
Beşiktaş, Gaziantep’te şampiyon sloganıyla karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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