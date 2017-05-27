 Beşiktaş, Gaziantep’te şampiyon sloganıyla karşılandı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş, Gaziantep’te şampiyon sloganıyla karşılandı

    Beşiktaş, Gaziantep’te şampiyon sloganıyla karşılandı

    Gaziantepspor ile oynayacağı maç için Gaziantep havalimanına gelen Beşiktaş kafilesini taraftarlar ‘Şampiyon Beşiktaş’ sloganıyla karşıladı.

    Pazar günü oynanacak maç için Gaziantep'e gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar şampiyon sloganıyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik ekip konaklayacağı otele polis eskortu eşliğiyle gitti.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:23
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