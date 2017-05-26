Talisca için resmi 1 yıl daha
Başkan Orman’ın “1 yıl kontratını uzattık” dediği Brezilyalı yıldız TFF’ye bildirildi. 23 yaşındaki maestro 32 maçta 15 gol, 6 asistle göz dolduruyor
ÜCRETİNE ZAM
Kara Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi yazı göndererek 23 yaşındaki maestrosunun sözleşmesini 1 sene daha uzattı. Lider Beşiktaş'a şu ana kadar 32 maçta 15 gol, 6 asistle şampiyonluk yolunda büyük katkı veren Talisca'nın yeni sözleşmesi ve TFF lisansı 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldı. Siyah-beyazlılar'da ilk sezonunda yıllık 1.5 milyon euro'ya oynayan ve 1 yıl daha Beşiktaş'ta kiralık oynamayı kabul eden yetenekli orta sahanın maaşının da yükseltildiği öğrenildi.
TFF'DE GÜNCELLENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde Beşiktaş'ın Anderson Talisca'yla kontratını uzattığı güncellendi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldığı Talisca'nın sayfasında gösterildi. 23 yaşındaki maestro, gelecek sezon da kiralık olarak siyah-beyazlı formayla Türkiye'de boy gösterecek.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
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Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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