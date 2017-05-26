 Talisca için resmi 1 yıl daha – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    için resmi 1 yıl daha

    Talisca için resmi 1 yıl daha

    Başkan Orman’ın “1 yıl kontratını uzattık” dediği Brezilyalı yıldız TFF’ye bildirildi. 23 yaşındaki maestro 32 maçta 15 gol, 6 asistle göz dolduruyor

    BEŞİKTAŞ'ın sezon başında Portekiz'in Benfica ekibinden 2 milyon euro'ya satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Anderson Talisca, attığı goller ve sergilediği yüksek performansla taraftarın sevgilisi oldu. Sezon sonu yaklaşırken Talisca'nın siyah-beyazlı takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyordu. Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı Portekiz devinden 2 yıllığına kiralamış ama Benfica da sözleşmeye "25 milyon euro'ya öncelik Beşiktaş'ta olmak koşuluyla serbest kalır" maddesi koydurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran 'nın sözleşmesinin 1 sene daha uzatılacağını "1 yıl daha bizimle kalacak" diye ifade etmişti.

    ÜCRETİNE ZAM
    Kara Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi yazı göndererek 23 yaşındaki maestrosunun sözleşmesini 1 sene daha uzattı. Lider Beşiktaş'a şu ana kadar 32 maçta 15 gol, 6 asistle şampiyonluk yolunda büyük katkı veren Talisca'nın yeni sözleşmesi ve TFF lisansı 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldı. Siyah-beyazlılar'da ilk sezonunda yıllık 1.5 milyon euro'ya oynayan ve 1 yıl daha Beşiktaş'ta kiralık oynamayı kabul eden yetenekli orta sahanın maaşının da yükseltildiği öğrenildi.

    TFF'DE GÜNCELLENDİ
    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde Beşiktaş'ın 'yla kontratını uzattığı güncellendi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldığı Talisca'nın sayfasında gösterildi. 23 yaşındaki maestro, gelecek sezon da kiralık olarak siyah-beyazlı formayla Türkiye'de boy gösterecek.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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