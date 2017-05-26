 Q7’ye milli davet – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Q7’ye milli davet

    Q7’ye milli davet
    Beşiktaş'ta sergilediği performansla kalitesini ortaya koyan , Portekiz Milli Takımı'nın 3 Haziran'da G.Kıbrıs'la hazırlık ve 9 Haziran'da Letonya'yla Dünya Kupası elemeleri maçı kadrosuna çağırıldı. Teknik Direktör Fernando Santos, Quaresma'nın yanı sıra F.Bahçeli eski yıldızlar Luis Nani ve Bruno Alves'i de kadroya davet etti.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Q7’ye milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.