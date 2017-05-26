Önümüzdeki sezon için büyük temizlik

Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, bu doğrultuda bir kadro planlaması yapacak. Şenol Güneş'in mevcut 27 olan kadroya kiralıktan dönecek oyuncuların da eklenmesi ile 32'ye çıkan sayının azaltılmasını ve maksimum 24-25 futbolcuya düşürülmesini istemesi sonrası bir çok futbolcu ile yollar ayrılacak.

RHODOLFO, PEDRO, MİLO VE ERSAN

İlk planda ayrılması kesin olan 3 ismin defans hattından olması bekleniyor ve bu isimlerin de Rhodolfo, Milosevic ve Pedro Franco olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlıktan sonra istediği formu yakalayaman ve Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Rhodolfo ile son 2 sezonda kiralık gönderilen Pedro Franco ve Milosevic böylelikle Beşiktaş macerasını tamamlamış olacak. Defanstan gönderilecek bir diğer isim ise devre arasında geldiği Beşiktaş'ta hiç süre alamayan Ersan Gülüm olacak.

Beşiktaş'tan gönderilmesi düşünülen oyuncular bu dört isimle sınırlı kalmayacak. Mevcut kadroda uzun zaman kendine yer bulamayan oyuncular da bonservisi ile veya kiralık olarak takımdan gönderilecek. Bu isimlerin başında Fikret Orman'ın çok şey bekleyerek transfer ettiği ama bir türlü Şenol Güneş'in istediği düzeye gelemeyen Aras Özbiliz bulunuyor.

27 yaşındaki oyuncu geçen sezonun devre arasında gelmiş ve Roya Vallecano'ya kiralanmıştı. İspanya'da yeterli süre alamadıktan sonra sezon başında takıma katılan Aras, burada da aradığını bulamadı ve Süper Lig'de sadece 7 dakika süre alabildi. Önümüzdeki sezon da yapılacak transferlerden sonra kadroya girmesi zor görünen Aras için gelecek tüm teklifler değerlendirilecek ve istenen rakamlara ulaşılamazsa kiralık olarak gönderilecek.

Takımdan ayrılması hemen hemen kesin olan diğer iki isim ise 4. santrfor yedeğine düşen Ömer Şişmanoğlu ile son iki sezonu ameliyatlara geçiren Veli Kavlak olacak. Sözleşmesi sona eren Ömer'e yeni teklif yapmayacak olan yönetim Veli Kavlak için de gelecek tüm tekliflere de açık olacak ve gereken tüm kolaylığı sağlayacak.

BOYKO VE PEKTEMEK 'İN KALMASI ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR

Kiralıktan dönecek olan Boyko ve Mustafa Pektemek'in durumları da önümüzdeki haftalarda değerlendirmeye alınacak. Demba Ba'nın bonservisini Çin'den bedavaya alıp Beşiktaş'a tamamen dönmesi durumunda Mustafa, kesin olarak gönderilecek, aksi durumda takımda kalma ihtimali artacak. Boyko ise Süper lig maç kadrosunda sadece bir yabancı kaleciye izin verildiği için yine kiralık olarak veya uygun bonservisle gönderilecek diğer bir isimolacak. 3.kaleci açığı ise Beylerbeyi'nden kiralık olarak gelen genç yetenek Utku Yuvakuran'ın yeniden kiralanması ile kapatılacak.

SÜRPRİZ İSİMLER DE OLABİLİR

Sezon bitiminde Rhodolfo, Milosevic, Pedro, Ersan, Aras, Veli, Mustafa, Ömer ve Boyko'nun ayrılması ile kadro 23 kişiye düşecek. Ancak yönetimin 4 veya 5 transfer yapmayı düşünmesi kadronun yeniden 27 veya 28'e çıkması anlamını taşıyor ve bu da Şenol Güneş'in kadroyu en fazla 24-25 oyuncu ile sınırlandırma isteğine ters düşüyor. Bu durumda da sezonun başlamasına yakın sürpriz birkaç ismin daha takımdan ayrılması oldukça kuvvetli bir ihtimal olacak.