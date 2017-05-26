 Mangala takibe aldı! – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    takibe aldı!

    Mangala takibe aldı!
    Beşiktaş'ın stoper adaylarından , kişisel İnstagram hesabından siyah-beyazlı iki yıldızı takibe aldı. Geçen sezonu Valencia'da kiralık geçiren ve kontratı Manchester City'nin elinde bulunan Fransız stoperin, Quaresma ve Demba Ba'yı takip etmeye başlaması taraftarlarca heyecanla karşılandı. Beşiktaş, tecrübeli savunmacıyı kiralamak istiyor.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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