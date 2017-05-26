 Kutlamaya 40 bin taraftar – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kutlamaya 40 bin taraftar

    Kutlamaya 40 bin taraftar
    Başkan Fikret Orman'ın G.Antepli danışmanı Şevki Bostan, şampiyonluk kutlamaları için kentteki hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Bostan, "Yaklaşık 45-50 bin taraftarın G.Antep'e geleceğini düşünüyoruz. Şehir şampiyonu kutlamaya şimdiden hazır" dedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kutlamaya 40 bin taraftar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.