Kartal'dan Aboubakar taktiği
Beşiktaş, Porto’nun 115 milyon Euro gelir elde etme zorunluluğu olmasını kendi lehine çevirmek istiyor. Finansal Fair Play’e takılan Porto kiralık oyuncuları bir an önce satıp para kazanmak istiyor. Beşiktaş da Aboubakar için 5 milyon Euro önerecek
SON NOKTAYI FİKRET ORMAN KOYACAK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transfer için bizzat Portekiz'e giderek görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Orman'la yaptığı görüşmede, "Onun takımda kalmasını istiyorum. Böyle bir oyuncuyu takımda tutmamız gerekir. Aboubakar kendisini sürekli geliştiren bir oyuncu" dediği ortaya çıktı. Orman'ın bu transfere son noktayı koyması bekleniyor. (Takvim)
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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