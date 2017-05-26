 Kartal'dan Aboubakar taktiği – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Kartal'dan taktiği

    Kartal'dan Aboubakar taktiği

    Beşiktaş, Porto’nun 115 milyon Euro gelir elde etme zorunluluğu olmasını kendi lehine çevirmek istiyor. Finansal Fair Play’e takılan Porto kiralık oyuncuları bir an önce satıp para kazanmak istiyor. Beşiktaş da için 5 milyon Euro önerecek

    Beşiktaş'ta Aboubakar konusunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Porto'nun Finansal Fair-Play gereği 115 milyon Euro gelir elde etmesi zorunluluğunun olması Kartal'ın işine yaradı. Portekiz ekibi bu gelişme üzerine takımda bulunan bazı oyuncuları satma kararı aldı. Ayrıca kiralık gönderilen oyuncuları bir an önce satarak taze para almayı hedefliyor. Bu gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi Aboubakar'ın 10 milyon euro olan bonservis bedelini 5 milyon Euro'ya çekmek için Porto'yla masaya oturma kararı aldı. Porto'nun mali açıdan sıkışmasını avantaja çevirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi Porto'ya 5 milyon Euro ile birlikte hasılatı Porto'ya bırakılmak üzere bir maç teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

    SON NOKTAYI FİKRET ORMAN KOYACAK
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transfer için bizzat Portekiz'e giderek görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Orman'la yaptığı görüşmede, "Onun takımda kalmasını istiyorum. Böyle bir oyuncuyu takımda tutmamız gerekir. kendisini sürekli geliştiren bir oyuncu" dediği ortaya çıktı. Orman'ın bu transfere son noktayı koyması bekleniyor. (Takvim)
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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