Gündem Yusuf Acer

TFF 1. Lig'de yabancısız mücadele eden ve play-off'u son maçta kaçıran, altyapısıyla göz kamaştıran, Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder gibi genç yetenekleri piyasaya süren Altınordu'nun sol beki Yusuf Acer için Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki sol bek için İzmir ekibine 600 bin euro teklif ettiği iddia edildi.