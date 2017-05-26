 Gündem Yusuf Acer – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Gündem Yusuf Acer

    Gündem Yusuf Acer
    TFF 1. Lig'de yabancısız mücadele eden ve play-off'u son maçta kaçıran, altyapısıyla göz kamaştıran, Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder gibi genç yetenekleri piyasaya süren Altınordu'nun sol beki Yusuf Acer için Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki sol bek için İzmir ekibine 600 bin euro teklif ettiği iddia edildi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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