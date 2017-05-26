 Gökhan Töre geri dönüyor – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    geri dönüyor

    Gökhan Töre geri dönüyor
    İngiltere Premier Lig'de Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'da kiralık oynayan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri dönüyor. İngiliz ekibi 3 milyon euro'ya kiraladığı Töre'nin 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu. 25 yaşındaki sağ kanat, uzun süre sakatlık yaşadığı sezonda tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta 1 asist yapabildi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Töre geri dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.