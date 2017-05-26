Gökhan Töre geri dönüyor

İngiltere Premier Lig'de Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'da kiralık oynayan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri dönüyor. İngiliz ekibi 3 milyon euro'ya kiraladığı Töre'nin 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu. 25 yaşındaki sağ kanat, uzun süre sakatlık yaşadığı sezonda tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta 1 asist yapabildi.