G.Antep-Beşiktaş maçı Kalkavan’ın

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği Gaziantep'te pazar günü oynayacağı kritik Gaziantepspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlılar, bu sezon Mete Kalkavan'ın yönettiği 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.