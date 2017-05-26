 G.Antep-Beşiktaş maçı Kalkavan’ın – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    G.Antep-Beşiktaş maçı Kalkavan’ın

    G.Antep-Beşiktaş maçı Kalkavan’ın
    Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği Gaziantep'te pazar günü oynayacağı kritik Gaziantepspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlılar, bu sezon Mete Kalkavan'ın yönettiği 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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