 Demba Ba’ya doğum günü – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    ’ya doğum günü

    Demba Ba’ya doğum günü
    Gaziantep deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, dünkü idman öncesi 32. yaşına basan Demba Ba için pastalı kutlama yapıldı. Pastasının mumlarını üfleyen Senagalli golcü, "Aranızda olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş şampiyon olacak" dedi. Siyah-beyazlılar daha sonra ısınma ve istasyon koşuları sonrası kondisyon ve taktik çalışma yaptı. İdman çift kale maçla noktalandı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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