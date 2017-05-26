Demba Ba’ya doğum günü

Gaziantep deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, dünkü idman öncesi 32. yaşına basan Demba Ba için pastalı kutlama yapıldı. Pastasının mumlarını üfleyen Senagalli golcü, "Aranızda olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş şampiyon olacak" dedi. Siyah-beyazlılar daha sonra ısınma ve istasyon koşuları sonrası kondisyon ve taktik çalışma yaptı. İdman çift kale maçla noktalandı.