Caner’de sıra Inter’de
Caner’in menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş’la 3 yıllık imzaladığını duyururken, bonservisi için İnter’le görüşmelerin sürdüğünü belirtti
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Altıparmak, "Caner'le Beşiktaş'ın opsiyonu var, kulüpler görüşüyor ve sorun çıkacağını zannetmiyorum. Caner, Beşiktaş ile devam edecektir, 3 yıllık anlaşma imzalamış durumda" dedi. KARA Kartal'da görüşmeleri sürdüren transfer komitesinin, milli sol bekin bonservisi için İtalyan deviyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği ve önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Caner Erkin'in transferi konusunda resmi adımların atılması bekleniyor. Caner'in de Beşiktaş'ta kalmak istediği ve bonservisinde indirim konusunda kulübü İnter'le temas kurduğu belirtildi.
SAKATLIĞINA RAĞMEN GÖZDE
Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan Caner Erkin sakatlık kurbanı oldu. 23 Ekim 2016'da 8. haftada oynanan Antalya maçında sol aşil tendonu kopan milli yıldız, 3 aylık hızlı bir tedaviyle koşulara başladı. Takımla çalışmalara başlayan ancak kadroda yer bulamayan Caner, buna rağmen yönetimden transfer onayını aldı.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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