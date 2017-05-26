 Caner’de sıra Inter’de – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Caner’de sıra Inter’de

    Caner’de sıra Inter’de

    Caner’in menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş’la 3 yıllık imzaladığını duyururken, bonservisi için İnter’le görüşmelerin sürdüğünü belirtti

    Beşiktaş'ta sezon başından İnter'den 1 milyon euro'ya satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kurmayların daha önce bonservisini almak istediklerini duyurdukları 28 yaşındaki yıldızın menajeri Batur Altıparmak, Beşiktaş camiasını sevindirecek müjdeler verdi.

    KIRAN KIRANA PAZARLIK
    Altıparmak, "Caner'le Beşiktaş'ın opsiyonu var, kulüpler görüşüyor ve sorun çıkacağını zannetmiyorum. Caner, Beşiktaş ile devam edecektir, 3 yıllık anlaşma imzalamış durumda" dedi. KARA Kartal'da görüşmeleri sürdüren transfer komitesinin, milli sol bekin bonservisi için İtalyan deviyle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği ve önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Caner Erkin'in transferi konusunda resmi adımların atılması bekleniyor. Caner'in de Beşiktaş'ta kalmak istediği ve bonservisinde indirim konusunda kulübü İnter'le temas kurduğu belirtildi.

    SAKATLIĞINA RAĞMEN GÖZDE
    Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan Caner Erkin sakatlık kurbanı oldu. 23 Ekim 2016'da 8. haftada oynanan Antalya maçında sol aşil tendonu kopan milli yıldız, 3 aylık hızlı bir tedaviyle koşulara başladı. Takımla çalışmalara başlayan ancak kadroda yer bulamayan Caner, buna rağmen yönetimden transfer onayını aldı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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