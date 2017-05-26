 Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Beşiktaş 'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi. Futbolcuların pas, 5'e 2 ve duran top organizasyonları üzerine çalışarak sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.

    Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:31
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