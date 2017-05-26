Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi. Futbolcuların pas, 5'e 2 ve duran top organizasyonları üzerine çalışarak sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:31
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Clichy’de yeşil ışık
Toplam 12
Yorum
austin tamam iyi futbolcu diyelim ama sag sol backin 31-32 e gomis 32 selçuk sneijder e bi de a.young olursa tkm çok gençleşir gerçekten
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18 milyon €’ya sizindir!
Toplam 24
Yorum
austin nasıl değerini çok katladı bizim açımızdan anlamadım adam bize 13 e filan geldi zaten hadi 15 e verdin eh işte kurtardın..
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 48
Yorum
bjk çok şişgoooo!!!
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