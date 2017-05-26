 Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı

    Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı

    Beşiktaş'a Caner Erkin'den iyi haber: Inter'le anlaşıldı!

    Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisi konusunda İtalyan kulübü Inter'le anlaştı. Siyah-Beyazlılar, milli oyuncunun bonservisi için Inter'e 750 bin Euro ödemeyi kabul etti ve resmi imzaları atıldı.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.