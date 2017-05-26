Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı

Beşiktaş'a Caner Erkin'den iyi haber: Inter'le anlaşıldı!

Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisi konusunda İtalyan kulübü Inter'le anlaştı. Siyah-Beyazlılar, milli oyuncunun bonservisi için Inter'e 750 bin Euro ödemeyi kabul etti ve resmi imzaları atıldı.