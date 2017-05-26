Azubuike: Hayalim Beşiktaş

Galatasaray'dan menajeri aracılığıyla transfer teklifi aldığını belirten başarılı oyuncu şunları söyledi:

"Galatasaray menajerim aracılığıyla teklifte bulundu. Ancak ben Beşiktaş'ta oynamak istediğimi söyledim. Henüz kesinleşmiş bir durum yok. Tabi kulübüm ile sözleşmem devam ediyor. Oynadığım takımın menfaatleri doğrultusunda hareket etmek istiyorum."

"Şu an Galatasaray'dan menajerim aracılığıyla gelen bir teklif var. Ben menajerime Beşiktaş'ta oynamak istediğimi söyledim. Şartlar ne getirir bilinmez"

"HEDEFİM İNGİLTERE PREMİER LİG'DE OYNAMAK"

Nijerya Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen 20 yaşındaki genç futbolcu kariyeri ile ilgili de konuşarak, "Hedefim İngiltere Premier Lig'de oynamak. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim burası. Bunu da çok çalışıp başaracağıma inanıyorum. Tabi buralara gelmemde katkısı olan teknik direktörümüz İrfan Buz'a minnettarım. Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşıdığımız için de büyük bir mutluluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.