 Antep’e şampiyon dopingi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Antep’e şampiyon dopingi

    Antep’e şampiyon dopingi

    Gaziantep’te şampiyonluk maçına çıkacak Beşiktaş, kente bereket getirdi. Otellerin ful çektiği Antep’te günlük harcamanın 10 milyon Tl’yi geçmesi bekleniyor

    G.Antep'te pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak Beşiktaş, kente maddi olarak büyük katkı sağlayacak. Satışa çıkan maç biletlerine büyük ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar için kentte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ligden düşen rakiplerini yenmeleri halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve 3'üncü yıldızı göğsüne takacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar, kentteki otelleri arayarak rezervasyonlarını yaptırdı. Otel yetkilileri maç günü yüzde 100 oranında doluluk beklerken, baklavacılar ve restoranlar da çalışmalarını karşılaşma günü şehir dışından gelmesi beklenen 35 bin kişilik taraftar grubuna göre yapıyor.

    GÜNLÜK MASRAF 1.500 TL
    Gaziantep yönetiminin daha önce açıkladığı bilet fiyatlarına zam yapması, uçak gidiş-geliş fiyatları, konaklama, yeme, içme derken bir kişinin günlük masrafının yaklaşık bin 500 TL olması bekleniyor. Fiyatların ani artışına rağmen 25 bini aşkın siyah- beyazlı taraftarın tribünde olacağı ifade ediliyor. Yurt içi ve dışından gelecek taraftarların bir günlüğüne yapacağı harcamanın ise 10 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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