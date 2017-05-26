Antep’e şampiyon dopingi

G.Antep'te pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak, kente maddi olarak büyük katkı sağlayacak. Satışa çıkan maç biletlerine büyük ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar için kentte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Ligden düşen rakiplerini yenmeleri halinde şampiyonluğunu ilan edecek vegöğsüne takacak olan'ta taraftarlar, kentteki otelleri arayarak rezervasyonlarını yaptırdı. Otel yetkilileri maç günübeklerken, baklavacılar ve restoranlar da çalışmalarını karşılaşma günü şehir dışından gelmesi beklenentaraftar grubuna göre yapıyor.Gaziantep yönetiminin daha önce açıkladığı bilet fiyatlarına zam yapması, uçak gidiş-geliş fiyatları, konaklama, yeme, içme derken bir kişinin günlük masrafının yaklaşıkolması bekleniyor. Fiyatların ani artışına rağmensiyah- beyazlı taraftarın tribünde olacağı ifade ediliyor. Yurt içi ve dışından gelecek taraftarların bir günlüğüne yapacağı harcamanın isegeçmesi bekleniyor.