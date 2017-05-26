Antep’e şampiyon dopingi
Gaziantep’te şampiyonluk maçına çıkacak Beşiktaş, kente bereket getirdi. Otellerin ful çektiği Antep’te günlük harcamanın 10 milyon Tl’yi geçmesi bekleniyor
GÜNLÜK MASRAF 1.500 TL
Gaziantep yönetiminin daha önce açıkladığı bilet fiyatlarına zam yapması, uçak gidiş-geliş fiyatları, konaklama, yeme, içme derken bir kişinin günlük masrafının yaklaşık bin 500 TL olması bekleniyor. Fiyatların ani artışına rağmen 25 bini aşkın siyah- beyazlı taraftarın tribünde olacağı ifade ediliyor. Yurt içi ve dışından gelecek taraftarların bir günlüğüne yapacağı harcamanın ise 10 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:00
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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