Ada’da Lens için kapışma

F.Bahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'in yeni sezon için ne karar vereceği merak ediliyor. Premier Lig'den düşen Sunderland'in oyuncusu olan Hollandalı yıldızla F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş da ilgileniyor. Kara Kartal'ın Lens'e primler hariç yıllık 2 milyon 750 bin euro'luk teklif yaptığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki forvetin Süper Lig biter bitmez durumunu netleştirmesi bekleniyor.