 West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması

    West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan milli futbolcu Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a döneceğini duyurdu.

    Bu sezon başında Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre'nin siyah-beyazlılara geri döndüğü açıklandı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu sezon 5'i Premier Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi, 1'i de İngiltere Kupası olan toplam 8 maçta oynayan Gökhan Töre, kiralandığı kulübü Beşiktaş'a geri dönecektir" ifadeleri kullanıldı. İngiliz ekibini Beşiktaş eski Teknik Direktörü Slaven Bilic çalıştırıyor.

    Öte yandan Töre'nin West Ham United'ın yeni stadında atılan ilk golün asistini yaptığı da açıklamada yer aldı.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:15
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