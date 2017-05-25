West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması

Bu sezon başında Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre'nin siyah-beyazlılara geri döndüğü açıklandı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu sezon 5'i Premier Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi, 1'i de İngiltere Kupası olan toplam 8 maçta oynayan Gökhan Töre, kiralandığı kulübü Beşiktaş'a geri dönecektir" ifadeleri kullanıldı. İngiliz ekibini Beşiktaş eski Teknik Direktörü Slaven Bilic çalıştırıyor.



Öte yandan Töre'nin West Ham United'ın yeni stadında atılan ilk golün asistini yaptığı da açıklamada yer aldı.