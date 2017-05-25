West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan milli futbolcu Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a döneceğini duyurdu.
Bu sezon başında Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre'nin siyah-beyazlılara geri döndüğü açıklandı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu sezon 5'i Premier Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi, 1'i de İngiltere Kupası olan toplam 8 maçta oynayan Gökhan Töre, kiralandığı kulübü Beşiktaş'a geri dönecektir" ifadeleri kullanıldı. İngiliz ekibini Beşiktaş eski Teknik Direktörü Slaven Bilic çalıştırıyor.
Öte yandan Töre'nin West Ham United'ın yeni stadında atılan ilk golün asistini yaptığı da açıklamada yer aldı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:15
-
Kastamonuspor 1966'da Ziya Doğan ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
MEHMET YAZIK OLDU DEVAM EDİLSE İDİ ZİYA HOCA İLE SENE SONU ŞAMPİYON OLARAK 1. LİGE ÇIKARDIK. ADAM KÜME DÜŞME POTASINDAN NERELERE GETİRDİ...
-
Francesco Totti'den Roma'ya veda
Toplam 1
Yorum
yalcin Roma'da bırakması yakısırdı doğrusu roma=totti
-
Hasan Ali’ye Napoli kancası
Toplam 12
Yorum
alper :D
West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.