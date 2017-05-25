Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor

Kartal'ın orta sahasındaki yıldızı Tolgay Arslan bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Başarılı futbolcunun ilk 11'de çıktığı maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, 4 de beraberlik gördü. Siyahbeyazlılar, Tolgay'ın oynadığı maçlarda 2.5 puan ortalaması yakaladı. Roma ve Trabzonspor'un kancasındaki Tolgay Arslan'ın durumu sezon sonu netlik kazanacak.