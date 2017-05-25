 Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor

    Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor
    Kartal'ın orta sahasındaki yıldızı Tolgay Arslan bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Başarılı futbolcunun ilk 11'de çıktığı maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, 4 de beraberlik gördü. Siyahbeyazlılar, Tolgay'ın oynadığı maçlarda 2.5 puan ortalaması yakaladı. Roma ve Trabzonspor'un kancasındaki Tolgay Arslan'ın durumu sezon sonu netlik kazanacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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