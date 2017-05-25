Quaresma'ya milli davet
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Portekiz, 3 Haziran Cumartesi günü özel maçta Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak, 9 Haziran Cuma günü ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı ayrıca, 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Meksika, Rusya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.
Teknik direktör Fernando Santos, Quaresma'nın yanı sıra aday kadroya şu futbolcuları davet etti:
Kaleci: Beto (Sporting Lizbon), Jose Sa (Porto), Rui Patricio (Sporting Lizbon)
Defans: Bruno Alves (Cagliari), Cedric (Southampton), Eliseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Adrien Silva (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting Lizbon)
Forvet: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Andre Silva (Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Luis Nani (Valencia)
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:42
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Bruma müjdesi
Toplam 4
Yorum
umooo17 geç oyna o zaman selçık kaitesinde topçun var bari boş yapma futboldan anlamıyon bari anlayana karışma...
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TFF'den flaş değişiklik
Toplam 8
Yorum
Onur Oruç olduğu için olabilir mi acaba Ercü :)
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Trabzonspor kenetlendi
Toplam 1
Yorum
ged 61 ersun yanal kendisini transfer işlerinden kurtarmadığı müddetce bu takıma katkı yapmaz..ve bu takım bu yıl için kenetlenemez...
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