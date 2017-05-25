Fikret Orman, Seba'nın izinde

Ligde lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Gaziantepspor'u yenmesi veya ikinci Medipol Başakşehir'in Adanaspor'a mağlup olması halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa Fikret Orman, Süleyman Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan başkan olarak kulüp tarihine geçecek.

- 1966-1967'de iki başkan

Beşiktaş, lig tarihinde ilk kez 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı ekip, 1965-1966 sezonunda bir başka efsane isim Hakkı Yeten başkanlığında şampiyonluğu elde etti. Bu başarının ardından 17 Haziran 1966'da Hasan Salman başkanlık koltuğuna oturdu. Salman, 11 Şubat 1967'ye kadar bu görevi yerine getirirken, Hakkı Yeten tekrar kulüp başkanlığına seçildi. Beşiktaş, önceki sezon olduğu gibi 1966-1967'de Hakkı Yeten başkanken şampiyonluk kupasını aldı.

- Seba ile üst üste 3 şampiyonluk

Beşiktaş, tarihinde en çok şampiyonluğu Süleyman Seba döneminde kazanırken, üst üste en çok kupayı kazanma başarısını da yine efsane başkanla gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, Seba döneminde 5 kez şampiyonluk kazanırken bunların 3'ünü üst üste elde etti.

- Orman ile ikinci kez

Kulübün mevcut başkanı Fikret Orman, bir tam sezon dikkate alındığında Süleyman Seba'dan sonra bir ilki gerçekleştirmek için Gaziantepspor maçını bekleyecek.

Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta şampiyonluğunu ilan ederse Orman yönetiminde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşacak.

- "Feda" sezonundan şampiyonluklara

Beşiktaş Kulübünün başkanlığına ilk olarak 26 Mart 2012'de gelen ve 5. yılını tamamlayan Orman, siyah-beyazlı camiaya ikinci kez şampiyonluk mutluluğu yaşatmaya çok yakın.

Geldiği ilk dönemlerde özellikle mali sorunlarla mücadele veren ve "Feda" sezonuyla görevine başlayan Orman, son dönemde elde edilen başarılarla kulübün tarihine geçti. Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın hizmete girmesini sağlayan Orman ve yönetim kurulu, camiaya da ikinci şampiyonluğu yaşatmak için gün sayıyor.

Kulüp başkanlığında ilk şampiyonluk sevincini geçen sezon yaşayan Orman, takımının bu sezon yine ipi önde göğüslemesi durumunda Süleyman Seba'dan sonra üst üste bunu kazandıran ikinci başkan olacak.

- Beşiktaş'ı üçüncülükten şampiyonluğa taşıdı

Beşiktaş, Fikret Orman'ın başkanlığa seçildiği 2011-2012'de normal sezonu 4. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım sadece bu sezon içinde uygulanan Süper Final Şampiyonluk Grubu'nu ise yine 4. sırada bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Orman ve yönetiminin takımı oluşturma fırsatı bulduğu 2012-2013 sezonunu da 3. sırada tamamladı. Sonraki iki sezonda da sıralamadaki yerini değiştiremeyen Beşiktaş, geçen sezon ise şampiyonluk hasretini sonlandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon da şampiyon olursa Orman yönetiminde ikinci kez mutlu sona ulaşacak.